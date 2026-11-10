BBC Sport：曼联可能解雇主教练迈克尔·卡里克

曼联解雇主教练迈克尔·卡里克的可能性正不断增加，不过俱乐部尚未就他的未来作出最终决定。据BBC Sport援引多位消息人士报道。

国际比赛日期间作出决定

10月25日主场以0:3负于伯恩茅斯后，俱乐部仍让卡里克留任。当时，管理层计划在本月的国际比赛日期间再次评估局势。据BBC Sport报道，董事会仍在遵循这一计划。

与此同时，据该媒体消息，首席执行官奥马尔·贝拉达和足球总监贾森·威尔科克斯向少数股东吉姆·拉特克利夫爵士及格雷泽家族建议解雇卡里克的可能性正在增加。

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球队成绩与候选人

周日与阿斯顿维拉4:4战平后，曼联仍排在积分榜第18位。球队创下40年来在国内赛事中最差的赛季开局。

BBC Sport今年10月报道称，俱乐部曾研究任命纽卡斯尔前主教练埃迪·豪和德国国家队前主教练尤利安·纳格尔斯曼接替卡里克的可能性。据该媒体报道，切尔西前主教练安东尼奥·孔蒂对这一职位感兴趣，而热刺前主教练毛里西奥·波切蒂诺愿意前往老特拉福德。

波切蒂诺于8月与美国国家队续约。BBC Sport认为，他的合同可能包含允许他为某些声望较高的职位而离职的条款。

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