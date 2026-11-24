由于计划建设一座可容纳10万名观众的球场，曼联在未来几个转会窗口用于引进新球员的支出能力将受到限制。俱乐部首席执行官奥马尔·贝拉达在接受天空体育采访时表示。

贝拉达表示，如果俱乐部将所有资源仅投入阵容，短期内本可以在阵容上花费更多。与此同时，管理层必须考虑长期目标，包括建设一座俱乐部希望打造为世界最佳足球场的体育场。

可容纳10万人的球场

现有的老特拉福德球场可容纳略少于7.5万名球迷。根据俱乐部的计划，新球场将可容纳10万名观众。贝拉达表示，该项目旨在改善观众的观赛体验，并让更多人能够进入球场观看比赛。

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他还指出，翻新老特拉福德将需要大量支出，并会在多年内给球迷带来显著不便。此外，这一方案将限制额外座位的数量。这位首席执行官表示，俱乐部与球迷咨询小组和球迷论坛进行了沟通，并且据他评估进行了两次调查。贝拉达称，大多数支持者认为新建体育场是更好的解决方案。

项目成本和俱乐部财务

曼联在3月公布计划时，估计球场项目成本为20亿英镑。据天空体育报道，正在考虑的融资选项包括出售体育场冠名权。

根据俱乐部最新财务报告，其总债务超过11亿英镑，长期债务增至5.57亿英镑。贝拉达表示，他对俱乐部的财务状况充满信心，并指出总营收较去年同期增长4.1%，达到1.461亿英镑。他强调，曼联的目标仍然是在推进球场项目的同时赢得赛事，并投资于阵容和青训学院。

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