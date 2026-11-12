BBC Sport报道，曼联解雇了主教练迈克尔·卡里克，距他在5月签署一份为期两年的合同还不到六个月。这是该队连续第三次在赛季中途更换主教练。

卡里克执教的最后一场比赛是与阿斯顿维拉4比4战平。曼联一度以2比4落后，但在补时阶段连入两球，扳平了比分。赛后，球迷高喊教练的名字，而他站在球员与看台之间，以保护球员免受球迷可能作出的负面反应。两周前，球队以0比3负于伯恩茅斯。

连串失利后的决定

在输给伯恩茅斯后，俱乐部在44小时内没有公开宣布卡里克将留任，尽管据BBC Sport称，教练本人在前一天就已得知此事。在接下来的三场比赛中，球队取得一胜、一平和一负。

曼联在利桑德罗·马丁内斯被罚下后以0比2输给切尔西，但在欧冠联赛中从0比2落后奋起直追，以3比2击败罗马。在对阵阿斯顿维拉的比赛中，球队两次因防守失误和门将表现而陷入困境，但最终拿到了一分。

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上赛季，曼联在卡里克带领下17场比赛赢下12场，并重返欧冠联赛。不过，在以5比2击败伊普斯维奇后，球队此后再未在英超联赛中获胜。

伤病与阵容问题

赛季初，阿马德·迪亚洛因脚踝受伤缺阵七周。本杰明·谢什科正逐步从小腿问题中恢复，随后他和卢克·肖又遭遇了新的伤病。当时，马库斯·拉什福德也已经不再出场。

在尤里·蒂勒曼斯和安德雷·桑托斯加盟后，卡里克要求进一步补强阵容。曼联还以7000万英镑签下卡洛斯·巴莱巴，但由于原有的脚踝伤势，他直到10月10日才完成首秀。巴莱巴在首发出战五场后，因大腿后侧受伤长期缺阵。

BBC Sport还指出了防守问题：球队本赛季已丢30球——在欧洲五大联赛俱乐部中，只有朗斯的失球更多。该媒体称，毛里西奥·波切蒂诺是卡里克可能的继任者。

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