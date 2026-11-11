英格兰曼城女足在意大利蒙扎进行的一场女足欧冠比赛中以4比1击败意大利国际米兰女足。安德烈·耶格勒茨执教的球队在与拜仁、皇家马德里和巴黎圣日耳曼战平后，取得了本赛季在该项赛事中的首场胜利。

主队在第24分钟首开纪录：埃莉萨·巴尔托利接伊万娜·安德烈斯的传中头球破门。九分钟后，曼城扳平比分，青叶藤野接劳拉·布林德基尔德·布朗的传球破门。上半场末段，这名日本球员梅开二度；在玛丽·福勒射门后，国际米兰的防线未能将球完全解围，她随即进球。

中场休息后的进球

下半场，客队扩大了领先优势。第56分钟，克尔斯廷·卡斯帕雷伊接萨姆·科菲的传球完成进攻；第70分钟，格蕾丝·克林顿接劳伦·亨普的传中破门，将比分锁定。

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曼城门将绫香·山下在下半场两次挽救球队：她扑出了海莉·布杰贾的射门，并对米凯拉·坎比亚吉的近距离射门作出反应。

对阵切尔西前的轮换

据《卫报》报道，耶格勒茨在周六对阵切尔西的比赛前轮换了阵容。哈迪贾·肖、劳伦·亨普、长谷川唯和丽贝卡·克纳克本场比赛开始时坐在替补席上，而亚历克斯·格林伍德因脚踝受伤未随队前往意大利。

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