11月21日，曼城在曼彻斯特举行的英超比赛中以1比1战平富勒姆，终结了三连败。与此同时，球队已连续四场联赛未能取胜。终场哨响后，伊蒂哈德球场响起了球迷的嘘声和不满的呼喊，《卫报》报道。

进球与哈兰德被取消的进球

客队在第16分钟首开纪录：在奥斯卡·鲍勃的策动后，罗德里戈·穆尼斯从禁区边缘起脚，将球弧线送入球门上角。主队在第57分钟扳平比分——富勒姆后卫解围角球后，埃利奥特·安德森凌空大力射门，将球送入球门下角。

埃尔林·哈兰德有几次得分机会。其中一次，挪威人将球捅过门将贝恩德·莱诺，但裁判托马斯·布拉莫尔判定其对门将犯规，取消了进球。随后，哈兰德也未能把握住菲尔·福登和尼科·奥赖利传球后形成的机会。

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控球优势未能带来胜利

曼城的控球率更高，为59%对41%，全场射门15次，其中3次射正。富勒姆射门5次，其中4次射正。下半场，詹路易吉·多纳鲁马在穆尼斯形成单刀时救下主队，随后又扑出了卡尔文·巴锡的危险射门。

与阿尤布·布阿迪一同在中场活动的安德森，还有一次为曼城带来胜利的机会，但他在与哈兰德配合后射门稍稍偏出立柱。恩佐·马雷斯卡的球队在比赛末段未能创造决定性的机会。

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