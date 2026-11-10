UNIFIL在黎巴嫩的任务授权将于年底结束——YLE News

联合国安理会决定于今年年底结束联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）维和任务的授权。目前有超过7500名维和人员参与的这项国际行动计划于明年逐步结束，YLE News报道。

芬兰的参与

自1982年以来，已有超过1.7万名芬兰人在UNIFIL任务中服役。目前，约180名芬兰军人在黎巴嫩南部。他们大多数驻扎在UNP9-1营地，并执行包括巡逻在内的行动任务。

芬兰维和人员属于驻扎在该基地、约有800名军人的法国分队。大多数法国军人是职业军人，而大多数参与任务的芬兰人员是预备役人员。

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对任务的不同评价

芬兰国际事务研究所研究员奥利·鲁奥霍迈基指出，无法明确评估UNIFIL是否成功。他表示，以色列认为该任务是一次重大失败，因为它未能阻止真主党获得武器。与此同时，鲁奥霍迈基强调，阻止该组织武装化并不属于这项行动的任务授权范围。

黎巴嫩官员对维和人员的活动评价更为积极，因为他们支持了黎巴嫩武装部队，并在困难条件下促进了稳定。以色列和美国坚持逐步结束UNIFIL。联合国秘书长曾提议以一项规模更小的任务取代它，但由于美国反对，这一方案预计不会实施。欧盟也正在黎巴嫩建立自己的任务，以支持黎巴嫩武装部队和边境机构，但它不会取代联合国行动。

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