一项在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰48个中心开展的国际IIb期研究显示，单克隆抗体MAR001在12周后使甘油三酯水平升高患者的空腹甘油三酯水平较安慰剂降低39.1%至45.5%。由Mass General Brigham心血管研究所研究人员领导的这项试验结果，News-Medical进行了报道。

研究如何进行

该试验共有235名甘油三酯水平升高者参与。参与者被随机分配至安慰剂组和三个治疗组，治疗组每四周皮下注射300、450或900毫克MAR001，持续24周。

该研究由TIMI Mass General Brigham团队与申办方Marea Therapeutics共同设计。研究结果发表在《新英格兰医学杂志》上，并同时在美国心脏协会年会上公布。

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机制与后续步骤

MAR001与其他降低甘油三酯的药物不同之处在于，它作用于ANGPTL4蛋白。这种蛋白会自然抑制脂蛋白脂肪酶，后者是一种分解甘油三酯的酶。

研究人员表示，MAR001各组不良事件的发生频率并不高于安慰剂组。同时，仍需进一步研究以评估治疗的长期效果，并确定降低甘油三酯水平是否会降低胰腺炎和其他并发症的风险。下一项研究将纳入甘油三酯水平严重升高的人群。

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