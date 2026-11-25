在掺锰量子点薄膜中，热电子能够快速跨越亚毫米距离，其漂移迁移率达到约150 cm²/V·s。这一结果在《自然》报道的一项研究中得到描述。研究作者将这一效应归因于量子点中的激发态与锰自旋态之间的超快能量交换。

该机制如何运作

实验使用了带有薄CdS保护壳层的胶体CdSe量子点。研究人员通过扩散掺杂法将锰引入其结构。掺杂程度较高时，在核壳界面形成了带隙更宽的MnₓCd₁₋ₓSe层。

在常规量子点中，光电子的过剩能量会因与声子的相互作用而迅速损失：电荷载流子在数皮秒内冷却至带边能态。在掺锰颗粒中，自旋交换俄歇复合的速度快于这一冷却过程。它将电子转移至适合穿过薄膜传输的高能离域态。

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电荷传输验证

研究人员通过瞬态光电流测量记录到了向电子快速运动的转变。在高激发水平下，当单个量子点中平均形成超过一个激发态时，光电流信号呈现出飞行时间法特有的阶梯状形态。由于迁移率低，未掺杂样品中未发现载流子穿过电极间隙的这种传输。

在100 V电压下，于所研究的最短距离15 μm处测得的电子漂移速度为每纳秒24 μm。对通过时间与距离关系的单独分析得出数值为每纳秒21.5 ± 0.4 μm；在70 V下为每纳秒15.3 ± 0.4 μm。速度比与电场变化相符。

重复能量补给

作者将延长的传输解释为，激发的锰离子能够再次向在运动中开始损失能量的电子传递能量。这在传输过程中维持了高能载流子群体，不过该机制并非没有损失：未获得再次激发的电子会转入低迁移率态。结果表明，这种热载流子传输有望应用于能量光转换和高能光化学。

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