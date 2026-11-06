在法国巴黎的一场午餐会上，马琳·勒庞回答了与法国本土接壤的八个国家大使就她对法国和欧盟计划提出的问题。此次会晤于周三在博阿尔内酒店举行，该酒店是德国驻法国首都大使的官邸，Politico Europe报道。

德国、西班牙、比利时、意大利、卢森堡、瑞士、摩纳哥和安道尔的代表参加了会晤。据该媒体报道，此次午餐会的主要议题是勒庞未来的欧盟议程。

关于欧盟机构的计划

根据民调，勒庞在2027年总统竞选中遥遥领先。她曾表示，打算推动缩减欧盟机构。她还希望将欧盟委员会改为一个在外交政策、内部安全和医疗保健问题上没有权力的秘书处，并大幅减少法国对欧盟预算的缴款。

据陪同勒庞出席会晤的一名顾问称，外交官获得了更详细了解国民联盟党意图的机会，并可将相关情况报告给各自首都。一名与会国家的外交官表示，大使们对她在双方共同关切的关键问题以及与法国合作问题上的立场感兴趣。

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双边问题与移民

大使们还就双边问题以及美国总统唐纳德·特朗普在中期选举失利后相关情况向勒庞提问。国民联盟此前曾支持特朗普，但后来该党开始与他保持距离。

勒庞也在推动对移民采取更强硬的做法，其中包括加强边境管控。这可能会影响出席午餐会的多数国家：除安道尔和摩纳哥外，它们都属于申根区。

这批大使已于9月会见了保守派总统候选人布吕诺·勒塔约。在未来几个月里，外交官还计划与其他法国总统职位竞争者会面，其中包括让-吕克·梅朗雄。

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