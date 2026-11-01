前自由党成员马克·琼斯正在参与改革澳大利亚新南威尔士州一国党的候选人遴选和审查制度。据《卫报》报道，琼斯于1月离开自由党，并于2月开始担任一国党的政治顾问。

2023年，琼斯是新南威尔士州自由党支部主任职位的三名最终候选人之一。该职位负责管理竞选活动和筹款工作。他最终未获任命。

新南威尔士州的新程序

据该报报道，琼斯与昆士兰州国民党前官员苏茜·道格拉斯共同对申请人进行时长20至30分钟的在线面试。之后，他们将向一个独立的三人委员会提出建议，该委员会由新南威尔士州一国党领袖迈克·纽曼、支部主席丽贝卡·汤普森和秘书萨姆·多诺万组成。

面试期间，候选人会被问及他们对该州未来的想法、对议会制度的了解，以及他们可能为未来一国党政府的工作作出的贡献。该支部还规定提交一段60秒的视频，说明申请人为何想加入该党。

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审查与保密

在维多利亚州，申请人最初需要填写一份25页的问卷，其中包含有关诉讼案件、被指控欺凌或言语侮辱的问题。在新南威尔士州，这一程序被缩减为一份较短的在线问卷。

面试前，申请人必须签署保密协议。根据该报查阅的文件，候选人可能因泄露或不当保存党的机密信息而承担经济责任。9月，迈克·纽曼表示，一国党收到了新南威尔士州93个席位的900份申请。

2026年初，琼斯与其妻子沙尼共同创立了Camelot Consulting公司。南澳大利亚州选举记录显示，在3月选举期间，该公司因提供服务从一国党获得了超过10万澳元。一国党、琼斯和道格拉斯均未发表评论。

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