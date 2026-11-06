马尔克斯可能在卡塔尔赢得第八个MotoGP冠军——Channel NewsAsia

杜卡迪车手马克·马尔克斯可能在11月6日至8日于卢赛尔国际赛道举行的卡塔尔大奖赛上，赢得个人第八个MotoGP最高组别冠军。Channel NewsAsia援引路透社报道称，由于针对伊朗的战争，该分站赛从4月改至11月举行。

马尔克斯在总积分榜上积399分。他领先阿普利亚车手豪尔赫·马丁44分，领先马尔科·贝泽基67分。若赢得冠军，这位西班牙车手将追平贾科莫·阿戈斯蒂尼，后者在最高组别拥有八个冠军头衔。

对安全的担忧

MotoGP代表在马来西亚告知各车队，他们没有收到任何需要改变卡塔尔大奖赛计划的信息。与此同时，部分车手对在靠近地区冲突区域的地方举行比赛表达了担忧。

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马尔克斯表示，他尽可能晚地抵达卡塔尔，并计划尽快离开。他还指出，各车队都有合同，并准备在卡塔尔比赛。MotoGP表示，独立风险评估确认举办该分站赛是安全的，卡塔尔也向车队和车手保证，如冲突升级，他们不会被留在该国。

雅马哈退出比赛

日本雅马哈以公司出行限制为由退出该分站赛。MotoGP指出，车队可能因未履行合同而面临竞技方面的后果；该问题将由FIM管理机构审议。

相比之下，阿普利亚负责人马西莫·里沃拉表示，如果组织方认为比赛安全，车队就必须参赛。豪尔赫·马丁因手腕骨折退出马来西亚分站赛后，于周五被认定适合参赛，他正寻求重返赛场。贝泽基表示，他喜欢卡塔尔的赛道。

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