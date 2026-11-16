菲律宾总统小费迪南德·马科斯在菲律宾马尼拉举行的第29届东盟—中国峰会上表示，尽管面临地区和全球不确定性，东盟和中国仍继续寻求共同点并发展务实合作。据阿纳多卢通讯社报道，中国国务院总理李强出席了会议，菲律宾目前担任东盟轮值主席国。

呼吁和平解决争端

马科斯指出，2026年是东盟与中国开启对话关系35周年，也是建立全面战略伙伴关系5周年。他表示，对国际法和和平解决争端的共同承诺必须体现在克制、相互尊重和务实合作之中。

菲律宾总统还强调，针对共同环境挑战，创新解决方案具有重要意义。他补充说，各方积极参与促进贸易和投资的活动，并应发展伙伴关系，以促进地区和平、稳定与繁荣。

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贸易额超过1万亿美元

李强表示，尽管单边做法、保护主义和地缘政治冲突加剧，中国与东盟的合作仍保持势头。他说，中国与东盟国家去年的贸易额超过1万亿美元，比2021年增长20.1%。

中国总理还提到，中国—东盟自由贸易区3.0版升级议定书的工作取得进展，以及包括雅加达—万隆高速铁路、中老铁路和平陆运河在内的基础设施项目，并提及东盟签证计划的实施。他将保持开放和互利，以及在技术快速进步背景下发展创新列为优先事项。

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