摩洛哥男子国家队在国际足联世界排名中位列第五，成为首支进入前五的阿拉伯球队。该队较此前的最佳排名第七位上升了两位，半岛电视台报道。

超越巴西和葡萄牙

摩洛哥国家队在近期洲际比赛中表现出色后，在排名中超越了巴西和葡萄牙。据该媒体报道，摩洛哥成为自1994年以来首支排名第五的非洲球队；当时处于这一位置的是尼日利亚。

摩洛哥国家队曾两次晋级世界杯四分之一决赛。在2022年卡塔尔世界杯上，该队成为首支晋级赛事半决赛的非洲和阿拉伯世界国家队。

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非洲国家杯预选赛

在2027年非洲国家杯预选赛中，摩洛哥保持全胜战绩。在拉巴特进行的最近一场预选赛中，该队以5:0大胜尼日尔，并以9分优势领跑A组。

非洲足球联合会在其上诉机构作出决定后，宣布摩洛哥为非洲国家杯冠军。塞内加尔正在体育仲裁法庭对该冠军头衔提出异议。在拉巴特举行的决赛中，塞内加尔队通过加时赛以1:0获胜，但在常规时间内，其球员为抗议判罚的点球而离场14分钟。摩洛哥未能罚进该点球，CAF随后判定塞内加尔弃赛，判给摩洛哥3:0技术性胜利。

摩洛哥将成为2030年国际足联世界杯的联合主办国之一。

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