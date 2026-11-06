在波兰，众议院议长弗沃齐米日·恰扎斯蒂向议员伦理委员会提交申请，要求惩处法律与公正党议员达留什·马泰茨基。起因是波兰人民党（PSL）举行新闻发布会期间发生的一起事件：该议员干扰活动，并推搡了青年农民论坛负责人康拉德·格沃兹季，Interia报道。

PSL新闻发布会上的事件

事件发生于2026年11月6日，地点在众议院。公开的视频显示，马泰茨基站在格沃兹季身后，用手机拍摄新闻发布会。两人之间发生口头争执：该议员要求PSL活动人士走开，后者则回应称马泰茨基正在干扰活动。

此后，格沃兹季向PiS议员的方向后退了一步，马泰茨基推了他。恰扎斯蒂在提交给委员会的申请中指出，根据视频记录，该议员可能有攻击性行为，并侵犯了他人的人身不可侵犯权。

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向委员会提交的第二份申请

众议院议长指出，这种行为不符合议员伦理规则。根据这些规则，议员应避免可能损害众议院声誉的行为，并尊重他人的尊严。

格沃兹季表示，PSL—第三条道路议会党团也就此事向委员会提交了单独申请。他呼吁PiS领导层对其议员采取措施。马泰茨基则表示，是这名PSL活动人士先开始推他，并称这一情况是挑衅。

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