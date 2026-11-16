遭杀害的海地总统若弗内尔·莫伊兹的遗孀马丁·莫伊兹已登记为该国即将举行的总统选举候选人。有关她登记的信息出现在选举委员会网站上，BBC News报道。

马丁·莫伊兹没有公开评论自己参加选举一事。上周，她在社交平台X上写道，海地将重新站起来，政治需要以不同方式来做。

因安全局势推迟选举

海地总统选举最初计划于12月举行，但上个月因安全局势被推迟至7月。该国自2016年以来未举行选举，并长期经历政治不稳定以及武装团体的暴力活动。

共有33名候选人登记参选。其中包括前总统米歇尔·马尔泰利和若斯莱姆·普里韦尔、前总理克洛德·约瑟夫以及前外交部长多米尼克·迪皮。

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若弗内尔·莫伊兹遇害

自2017年起领导海地的若弗内尔·莫伊兹于2021年7月在太子港的家中遭枪杀。据称，袭击由一个主要由哥伦比亚雇佣兵组成的团体实施。马丁·莫伊兹遭受严重枪伤，并被送往佛罗里达州一家医院。

2024年，她因与丈夫遇害案有关而被起诉，但起诉书于去年被撤销。该案已对30名嫌疑人提出指控，9月有18人从海地被送往佛罗里达州，因涉嫌参与谋杀而接受审判。

根据联合国海地综合办事处的数据，今年4月至6月，该国至少有1408人死亡，另有656人受伤。

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