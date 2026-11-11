在波兰，MMA选手马尔钦·奈曼不同意记者克日什托夫·斯塔诺夫斯基对克拉科夫市中心悲剧期间相关部门工作组织的评价。奈曼在社交平台X上写道，他认为，持续三分钟的警方行动表明国家行动组织得当。

斯塔诺夫斯基的评价

据Interia Sport报道，斯塔诺夫斯基在Kanal Zero发布了一段评估相关部门行动的视频。他表示，两名在三分钟内制服袭击者的警察，可能掩盖了国家部门工作组织方面的不足。

这名记者还认为，如果这两名执法人员在行动中死亡，公众对这一情况的评价将会不同。按他的说法，警察不仅救了路人，也救了政治人物。

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奈曼的反应

据该媒体报道，悲剧于11月7日发生在克拉科夫中央集市广场。袭击者向随机路人开枪，造成6人死亡。Interia Sport写道，两名警察的行动避免了更大的悲剧。

作为回应，奈曼表示，行动之所以持续三分钟，正是因为国家部门组织得当，并以“Próbuj dalej”这句话结束了帖子。在Interia Sport发布该报道时，斯塔诺夫斯基尚未公开回应这篇帖子。

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