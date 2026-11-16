马斯克及逾15.8万人支持黄仁勋重返英伟达——《卫报》

在美国，包括埃隆·马斯克在内的逾15.8万人签署公开信，呼吁英伟达董事会让黄仁勋重返公司负责人职位。请愿书作者提议，在独立调查查明事件情况期间恢复黄仁勋的职务，《卫报》报道。

黄仁勋于周四辞职，结束了他对自己共同创立的英伟达长达33年的领导生涯。此前有报道称，他至少有两段婚外关系：一段涉及一名被控为中国从事间谍活动的女子，另一段涉及一名下属。

员工和投资者的支持

该公开信的签署者还包括Epic Games创始人兼首席执行官蒂姆·斯威尼、Y Combinator总裁加里·谭以及Uber联合创始人特拉维斯·卡兰尼克。卡兰尼克表示，黄仁勋犯了错误，但在他看来，这不足以成为将其赶出公司的理由。

超过7500名签署者称自己是英伟达员工，约占该公司员工总数的18%。周五，投资者布拉德·格斯特纳和加文·贝克——该媒体称其为大股东——敦促董事会不要排除任何可能的选项。

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据英国《金融时报》报道，黄仁勋曾与亲近人士讨论可能重返英伟达。一名他的盟友告诉该报，一批硅谷高管正在筹备一场支持这位前英伟达负责人回归的活动，并将尝试争取白宫的支持。

国会听证会与芯片出口

美国两党的立法者要求黄仁勋和英伟达出席国会，并解释国家安全是否可能受到威胁。官员称，黄仁勋及其他英伟达代表已同意作证，但听证会日期尚未确定。

美国财政部长斯科特·贝森特表示，英伟达应在公司外部寻找新负责人，并进行重大改革。他还要求该公司说明，是否明知故犯地允许其最先进的人工智能芯片供应至中国，违反美国出口限制。贝森特表示，他预计将在10天内收到英伟达的答复及其对黄仁勋行为进行内部调查的结果。

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