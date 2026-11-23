特斯拉不计划在汽车中安装新一代AI5芯片：汽车将继续使用AI4计算机。埃隆·马斯克在社交平台X上透露了这一消息，Electrek报道。马斯克称，AI5将用于Optimus机器人，而AI4足以实现超人类水平的车辆驾驶控制。

与此同时，特斯拉已开始向早期测试者推送FSD v15。该公司表示，对安全关键情形的处理改善了25倍，但未提供用于比较的基准指标。马斯克还写道，该更新的大规模部署预计将在下个月进行。

AI4的计算限制

FSD v15的一项新功能是Tesla Reality View——对车辆周围环境进行实时可视化，并用箭头标示接下来的操作。马斯克将其描述为不使用游戏引擎的AI视频生成，它使用AI4系统中一个TRIP加速器的一半资源。

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他表示，在将解码器迁移至SRAM后，Reality View可使用第二个片上系统（标记为SoC B）上三个TRIP加速器中其中一个的一半资源。马斯克还称，该可视化功能使用一个约有10亿参数的扩散模型。它基于视觉编码器的特征运行，该编码器连接到一个拥有30亿参数、用于生成车辆动作的模型。他承认，由于计算资源限制，Reality View的延迟略高。

AI4.5更新

马斯克还表示，中期更新AI4.5带来的性能提升将相对较小，主要得益于转向LPDDR5X内存。在特斯拉2026年第一季度业绩电话会议上，他曾谈到将每颗芯片的随机存取存储器从16GB增加至32GB。此后，马斯克表示，由于内存成本高昂和带宽限制，AI4.5的内存容量从32GB缩减至24GB。

据Electrek报道，FSD计算机历来使用两颗相同的芯片来实现冗余。该媒体指出，马斯克的描述表明，任务在两个片上系统之间分配。特斯拉尚未公开说明有多少计算资源留给冗余模式，也未说明在另一系统发生故障时，单个系统是否能够独立确保车辆安全停车。

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