特斯拉计划在2027年年中左右，逐步停止在美国得克萨斯州超级工厂生产Cybertruck电动皮卡。公司首席执行官埃隆·马斯克在社交平台X发文表示，据Channel NewsAsia援引路透社报道。

为Cybercab腾出产能

逐步停止Cybertruck生产将为扩大Cybercab产量腾出产能。特斯拉在其无人驾驶出租车网络计划中赋予该车型核心地位。

该公司预计，Cybercab最终将成为其更广泛的无人驾驶出租车网络中的主要自动驾驶交通工具车型。与此同时，马斯克没有说明Cybertruck的生产是否会转移至另一处工厂，或该车型的生产是否将完全停止。

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特斯拉未就工作时间以外发出的问询向路透社立即置评。

对该车型的兴趣

Cybertruck于2023年推出，被定位为传统汽车制造商皮卡车型的未来主义竞争对手，其中包括福特。该媒体指出，此后该车型一直难以维持持续的市场兴趣。

这款电动皮卡还因质量问题多次被召回，特斯拉也数次调整该车型的价格。

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