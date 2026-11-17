在美国得克萨斯州，SpaceX首席执行官埃隆·马斯克表示，V4版本星舰火箭的上级长度将达到70米。据他称，这比当前版本长约40%，并将使推进剂组分储备增加60%以上。

新发动机

在SpaceX首次将Ship上级送回发射塔后，马斯克在社交平台X上公布了计划参数。据Space.com报道，11月14日，该公司在得克萨斯州使用发射塔的机械臂接住了Ship。

马斯克表示，V4上级的发动机数量将增至9台，新增3台真空型Raptor发动机。他还称，这将是推力更大的Raptor V4发动机。

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当前的星舰V3版本与Super Heavy助推器组装后高124米。该构型中的Ship上级高52米，配备6台Raptor V3发动机，而Super Heavy V3助推器配备33台Raptor发动机。

目标定在2027年

2025年8月，马斯克公布了星舰从V2到V4的发展示意图，并在当时表示，V4预计将于2027年首次亮相。图中火箭总高度为142米，其中Ship占61米。马斯克随后指出，V4的总高度可能更接近150米。

第15次试飞的最初计划是让Super Heavy和Ship都返回发射塔。Ship原计划在轨道上停留22.5小时，并部署一批Starlink V3互联网卫星；它按计划运送了这些卫星。在收到燃料水平低的信号后，Super Heavy被改道前往墨西哥湾溅落。

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