原计划在安曼举行的澳大利亚和约旦国家足球队友谊赛已移至卡塔尔多哈举行。澳大利亚足协在外界对在约旦首都举办比赛的安全性表示担忧后宣布了这一决定，半岛电视台报道。

澳大利亚球员的立场

澳大利亚国家队原定在多哈与卡塔尔队比赛后，于周二前往约旦参赛。职业足球运动员澳大利亚组织上周表示，澳大利亚足球运动员大多支持将比赛改址举行。

澳大利亚足协首席执行官马丁·库格勒感谢约旦足球协会同意改变比赛举办地。他表示，两家组织之间的对话是开放、相互尊重且富有建设性的。库格勒还指出，约旦方面在澳大利亚队逗留安曼期间十分好客，澳大利亚期待未来接待约旦国家队。

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安全背景

10月底，约旦对叙利亚发动空袭，称此举是对一起教堂袭击事件的回应。该事件造成9人死亡、另有40人受伤。本月，一名安全部门人员在安曼的一起持刀袭击中死亡，另有一人受伤。

上周，约旦还应印度尼西亚足球协会的请求取消了与印度尼西亚的友谊赛。澳大利亚与卡塔尔及约旦的比赛原本是球队备战亚洲杯的一部分。由于也门胡塞武装袭击作为赛事主办国的沙特阿拉伯，亚洲杯被推迟至明年12月举行。

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