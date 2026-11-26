在格鲁吉亚巴统举行的欧联杯比赛中，土耳其贝西克塔斯队与以色列哈波尔贝尔谢巴队的比赛因看台骚乱，于约第26分钟被暂时中断。据《耶路撒冷邮报》报道，土耳其球迷与格鲁吉亚安保人员发生冲突，并破坏了体育场座椅。

看台发生冲突

约有2万名土耳其球迷到场观赛。约400名以色列俱乐部支持者在加强安保下待在体育场内，并与土耳其球迷看台分开。他们没有参与骚乱。

比赛开始前，土耳其球迷手持巴勒斯坦旗帜穿过巴统街头，并高喊反以色列口号。贝西克塔斯在格鲁吉亚进行主场比赛，因为自2023年10月7日以来，土耳其足球俱乐部不在本国主场接待以色列对手。

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场边冲突后比赛中断

约在第21分钟，贝西克塔斯中场萨利赫·厄兹詹与哈波尔贝尔谢巴队主教练兰·科祖赫在边线附近发生冲突，场上紧张局势加剧。两队球员和教练组成员介入了这场冲突。

此后，骚乱蔓延至看台。警方进入各看台区域，并采取措施驱散人群。丹麦裁判莫滕·克罗暂时叫停比赛，并让两队返回更衣室。数名贝西克塔斯球迷被用担架疏散；土耳其媒体报道称，至少一名球迷被送往巴统的一家医院。

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