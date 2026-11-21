在美国旧金山，Anthropic数学家莱文特·阿尔波格表示，他在与大型语言模型Claude合作时，相信自己发现了黎曼猜想的证明——这是数学中最重要的未解问题之一。《自然》报道。阿尔波格公布了一份四页文件，其中包含证明的框架。

关于素数的猜想

黎曼猜想涉及黎曼ζ函数和素数的分布。它假定该函数的所有非平凡零点都位于复平面上的一条特定垂直直线上。如果这一论断正确，这将意味着素数在整数中的分布几乎达到了可能的随机程度。

阿尔波格还否认了有关文件发布时间与Anthropic周边市场事件有关的猜测。

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需要进行彻底核查

菲尔兹奖得主、牛津大学数论学家詹姆斯·梅纳德指出，得到完全证实的证明将成为数学史上的一个里程碑。

与此同时，蒙特利尔大学数论学家安德鲁·格兰维尔批评已公布的文件不够清晰，并表示在宣布之前本应准备更详细的阐述。该声明是在Anthropic首次公开募股几天后发布的：该公司最初估值为1.5万亿美元，11月19日其估值下降。格兰维尔表示，股价下跌可能解释了该文件的发布时间。Anthropic未能及时向《自然》提供评论。

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