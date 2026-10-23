在澳大利亚悉尼，广播员艾伦·琼斯案件中最年轻的一名涉嫌受害人的母亲向法庭表示，在其17岁儿子遭到涉嫌猥亵侵害后，她仍继续向琼斯寻求建议。据《卫报》报道，该女子称自己不信任自己的决定，并与他处于一种依赖关系中。

母亲的证词

在唐宁中心法院作证的最后一天，这名女子解释说，她向琼斯寻求建议，是因为她认为他对一切都有看法，并知道她问题的答案。她此前还告诉法庭，她与他保持通信，因为害怕失去他的经济支持。

根据她此前的证词，琼斯涉嫌在其位于菲茨罗伊瀑布的农场亲吻她17岁的儿子，并将舌头伸进他的嘴里。这名女子的儿子在案件材料中被标记为受害人A，他被列为五名男子之一；他们称，琼斯在2003年至2020年间对他们实施了性触摸或猥亵侵害。

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辩方立场

在交叉询问中，辩护律师克莱尔·奥尼尔提出，这名母亲与琼斯保持联系并非因为害怕失去经济支持，而是为了从他那里获得更多钱。她援引了有关其儿子迟交大学申请、领取退休储蓄金、未支付的法律费用、悉尼板球场会员资格以及路虎汽车维修的通信。

该证人还被问及，她是否试图让琼斯支付法律账单和汽车维修费用。她予以否认，并称儿子遭受的创伤影响了他与她及其他人的关系。

85岁的琼斯对21项猥亵侵害和性触摸指控不认罪。五名涉嫌受害人均已完成作证，审理仍在继续。

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