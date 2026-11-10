芬兰奥卢大学的研究人员在29名年龄介于27岁至61岁的健康志愿者中，测试了振动床垫与降血压药物的组合。在服用两剂药物后，参与者在带有缓慢振动的床垫上躺了半个多小时。正如ScienceAlert报道，操作后血液中某些蛋白质的水平升高，这可能表明它们能更有效地从大脑中被清除。

在血液中检测到了哪些蛋白质

参与者的两种β淀粉样蛋白以及胶质纤维酸性蛋白GFAP水平较高。β淀粉样蛋白可在阿尔茨海默病患者的大脑中以有害聚集物的形式积累。GFAP与星形胶质细胞有关，后者是重要的脑细胞。

与此同时，研究人员没有发现其他蛋白质水平发生变化，其中包括与阿尔茨海默病进展密切相关的tau蛋白。根据团队的观察，这一效应在年龄较大的参与者以及血压下降幅度更大的参与者中更为明显。

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研究的局限性

科学家推测，振动与血压降低相结合，可能会模拟主要在睡眠期间发生的生理性大脑清除过程。脑部扫描提供了蛋白质离开大脑的间接迹象；团队认为，这一过程与大脑后部的静脉有关，这与参与者仰卧的姿势及重力作用相符。

这项研究规模较小，参与者均未患有痴呆症。研究没有直接测量大脑中的蛋白质水平，也没有评估记忆和其他认知功能。研究人员还指出，血液中蛋白质浓度升高可能不仅与其从大脑中被清除有关，也可能与血脑屏障通透性的暂时变化有关。研究结果发表在《Nature Communications》期刊上。

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