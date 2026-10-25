在南非，商人汉格瓦尼·摩根·马乌梅拉已申请撤销对其价值3.25亿兰特资产作出的最终没收令。这推迟了其位于桑顿、估值7000万兰特的豪宅出售，TimesLIVE报道。

申请撤销该命令

7月，约翰内斯堡高等法院作出最终没收马乌梅拉价值3.25亿兰特资产的命令。该命令由南非国家检察院资产没收部门取得。命令涵盖多处房地产，包括位于桑顿的豪宅；特别调查组于2025年10月将该豪宅置于资产保全之下。

国家检察院表示，上周五已收到马乌梅拉法律代表提交的申请。其发言人凯泽·卡尼亚戈称，该机构将加快准备答复及后续程序，以完成对该申请的审议。据他称，在没收令作出后不久，这名商人的律师就表示有意提出上诉或申请撤销该决定。

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命令涵盖的财产

国家检察院在法庭上主张，这些资产是非法活动所得，涉及在滕比萨医院疑似侵吞20亿兰特的案件。调查始于举报人巴比塔·德奥卡兰报告该医院存在可疑付款之后。

该命令还涵盖开普敦班特里湾一栋价值8800万兰特的豪宅，以及夸祖鲁-纳塔尔省津巴利庄园的一处房产。资产清单包括四辆兰博基尼、一辆宾利、一艘船和一辆拖车。检方7月表示，被没收的房地产将被出售，所得款项将返还给豪登省卫生部门。

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