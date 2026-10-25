由于干旱，毛里求斯当局正考虑再征用15至20口钻井，并将其接入集中供水系统。能源和公共事业部长帕特里克·阿西尔瓦登在2026年10月24日视察设施后宣布了这一计划，The Rio Times报道。

新增水源

部长指示水资源部门编制一份可被征用并接入管网的15至20口钻井清单，涉及公共和私人设施。他估计，在技术可行的情况下，首批新连接可在视察后15至20天投入运行。

在科特多尔，从Landscope公司征用的一口钻井每天为科特多尔、圣皮埃尔和埃尔维蒂亚地区供应120万升水。位于瓦朗蒂娜、自10月19日起运行的一口钻井，每天可为菲尼克斯、中部地区及其他地区供应最多4,840立方米的水。覆盖四口钻井的第一阶段预计每天可提供超过1万立方米的水。

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水库水位下降

截至10月8日，该国主要水库的蓄水量为57.1%，而2025年为87.4%。向拉马里处理厂供水的马尔欧瓦科阿水库蓄水率为35.7%。从该水库输送至拉马里的水量已从每天约11万立方米降至不足5万立方米。

政府数据显示，地下水已通过181口钻井提供该国46%的生活用水。在上普兰维尔赫姆斯地区，水资源在各区域之间轮流分配。当局还部署运水车、安装储水罐，并从塔马林瀑布和马尔隆格水库铺设管道。

阿西尔瓦登请求财政部和总理拨款超过7亿毛里求斯卢比，约合1,490万美元，以加快水利项目。作为长期举措之一，政府正在考虑开展海水淡化厂的可行性研究。

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