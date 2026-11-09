UT MD Anderson癌症中心与P-Cure Ltd.宣布建立战略联盟，共同开发并开展粒子治疗平台的临床验证。该平台未来将能够在一套采用垂直架构的紧凑型系统中使用质子或氦离子。据News-Medical报道。

合作的初始阶段

首先，合作伙伴将评估P-Cure紧凑型质子平台的临床价值、对患者的益处以及运营优势。该公司表示，其系统已获得FDA许可，并采用垂直架构，旨在与传统粒子治疗装置相比减少体积、成本、复杂性和基础设施要求。

根据协议，双方将开展临床可行性研究、转化研究项目以及技术开发。双方还计划开展有关氦离子生物学优势的临床前研究和未来临床研究，以确定此类治疗的最佳应用领域并支持其进一步推广。

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氦离子的潜力

报道指出，粒子治疗能够更精准地引导照射，并限制其对邻近健康组织的影响。氦离子被视为一个有前景的方向，因为它们可能提供与肿瘤形状更好的剂量适形性、更小的侧向散射以及更高的生物学效应。该联盟将在研究中验证这些潜在优势。

此次合作的长期目标是创建一套紧凑型系统，医生可根据肿瘤位置、疾病特征和治疗目标选择质子或氦离子。若取得成功，它可能成为北美首个用于氦粒子治疗的系统。根据协议条款，UT MD Anderson可在达到既定临床里程碑后以及通过商业销售获得付款。

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