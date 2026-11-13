国际能源署预计第四季度将出现石油供应过剩——Euronews

国际能源署预测，第四季度全球石油供应将自伊朗战争开始以来首次超过需求。与此同时，欧洲柴油价格仍比伊朗战争开始前高出77%，Euronews报道，援引国际能源署月度报告称。

柴油价格走势

近几周，油价大幅下跌。北海现货基准油价下跌32%，从10月初的每桶136美元降至报告编制时的约93美元。同期，欧洲柴油价格下跌11%，降至每桶近180美元。

国际能源署称，柴油短缺是市场面临的主要担忧。对俄罗斯联邦这一侵略国能源基础设施的打击，继续阻碍俄罗斯柴油出口，并加剧了来自中东的供应损失。该机构认为，在未来几个月内加快释放柴油紧急储备，可以在炼油厂生产恢复期间部分弥补供应缺口。

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海湾国家出口恢复

尽管油轮遭到袭击，波斯湾国家的石油出口量（不包括阿曼）在10月达到每日1840万桶。这仍比伊朗战争前的水平低26%。原油出口恢复幅度最大，而石油产品和液化石油气供应仍约为战前水平的一半。

全球石油供应量在9月增加每日300万桶，10月再增加每日230万桶，达到每日1.054亿桶。国际能源署预测，由于燃料价格高企以及海湾国家出口中断，今年全球需求将减少每日270万桶，降至1.023亿桶。该机构预计2027年需求将恢复，但由于电动汽车普及和交通运输燃油效率提高，道路燃料消费仅会小幅增长。

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