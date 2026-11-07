阿拉伯联合酋长国到2031年可能成为全球人均太阳能发电量最高的国家。根据国际能源署的预测，阿联酋这一指标将超过每人4,000千瓦时。

国际能源署对阿联酋的预测

《The National》报道了该机构在《Renewables 2026》报告中的评估。阿曼和卡塔尔也将跻身预测人均太阳能发电量前十的国家，分别位列第三和第五。澳大利亚和保加利亚预计将位居第二和第四。

希腊、奥地利、西班牙、中国和智利也被列入名单。国际能源署指出，到2031年，前十名国家的人均太阳能发电量都将至少达到2,000千瓦时。这显著高于预计约800千瓦时的全球平均水平。

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可再生能源增长

国际能源署预计，到2031年，中东地区可再生能源的总装机容量将增长两倍。根据预测，沙特阿拉伯将把可再生能源扩张规模提高至五倍，阿联酋将在该地区这一指标上紧随其后。

该机构估计，到2031年，全球可再生电力装机容量将增长近85%。其中约四分之三将来自太阳能。国际能源署指出，新的目标、能源安全需求、政府支持以及风能和太阳能技术的竞争力，使发展中国家的发展预测较去年的报告提高近20%。

预测显示，2026年至2031年，全球可再生能源装机容量将达到近4,800吉瓦，比此前六年增长57%。预计中国将保持最大市场地位，印度将升至第二位。

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