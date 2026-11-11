在爱沙尼亚，塔尔图大学媒体研究者玛丽亚·穆鲁马-门格尔批评了欧盟委员会的一项提议：禁止13岁以下儿童使用社交媒体，并仅允许15岁以上者自行创建账户。她认为，这类年龄界限会让儿童习惯于谎报年龄，ERR News报道。

反对禁令的理由

穆鲁马-门格尔同时也是爱沙尼亚国家办公厅咨询委员会成员，她称该国的立场是一种折中方案。她认为，不可能将年轻人人为地与数字世界隔离。相反，这名研究者支持对平台本身实施更严格的监管，包括消除操纵性设计，并将服务的默认设置调整为不操纵用户。

这名研究者表示，在专题研讨会上，爱沙尼亚年轻人讲述他们如何借助父母的身份证件和VPN绕过限制。内容创作者玛丽亚·兰纳韦利也指出，社交媒体上的年龄规定长期以来更多具有象征性：由于她未达到当时13岁的最低年龄，她在创建YouTube账户时填写了母亲的出生年份。

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政界人士之间的分歧

社会民主党议员马迪斯·卡拉斯则呼吁国家采取更明确和更强硬的立场。他表示，爱沙尼亚仍是少数尚未在这一方向采取立法措施的欧洲国家之一。卡拉斯援引精神科医生和心理学家对社交媒体影响年轻人心理健康的评估，并强调幼儿的大脑尚未准备好应对与社交媒体算法和模式相关的挑战。

爱沙尼亚保守人民党议员赖因·埃普勒不会支持国家禁令。他认为，为儿童设定界限首先应由父母负责，尽管国家可以向科技公司施压。音乐人兼母亲桑德拉·西拉马表示，父母在没有支持的情况下很难实施限制，并提出采取一种更广泛的方式，同时涉及成年社交媒体用户。

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