由21家印度新闻出版商组成的团体向印度最高法院提起诉讼，挑战隐私法。媒体公司表示，这些规定可能要求记者获得其报道对象的同意，这将形成事前审查制度，并危及新闻编辑部的运作，Channel NewsAsia报道。

出版商的立场

原告认为，该法律将限制调查性新闻报道，并可能让当局有权要求出版商提供可能暴露记者消息来源的信息。数字新闻出版商协会律师马德哈维·戈拉迪亚·迪万向法官表示，要求获得发布许可实际上将意味着事前审查制度。

出版商还要求废除该法律中大部分有争议的条款，这些条款将于2027年5月生效。他们表示，该法律可能要求出版商删除材料，并赋予政府索取可能暴露记者消息来源的数据的权力。

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后续审理

原告联合体包括穆克什·安巴尼旗下的Network18、Gautam Adani的NDTV，以及属于《印度时报》集团的Indian Express和Times Internet。出版商在提交的文件中表示，他们于8月获得政府有关保护新闻自由的保证。与此同时，他们担忧没有为记者设置书面豁免条款，类似的豁免条款已在欧盟、新加坡和英国实施。

最高法院将案件的进一步审理安排在下个月。此前，言论自由活动人士和一批较小的新闻媒体已对该法律提出挑战。

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