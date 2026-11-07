在巴勒斯坦加沙地带，强降雨淹没了至少7万顶供流离失所的巴勒斯坦人居住的帐篷。据Cyprus Mail报道，受哈马斯控制的加沙政府媒体办公室表示，在过去12小时内，恶劣天气影响了数万人并造成多人受伤。尚未有死亡报告。

加沙民防部门收到了流离失所居民提出的1,500份求助请求。此外，三栋废弃建筑倒塌，但没有人员因此受伤。

人们加固避难所

在加沙城的一处帐篷营地，人们试图修理帐篷，用沙子加固帐篷以防止雨水进入，并将儿童从被淹的避难所中带出。营地居民的毯子和床垫被水浸湿。

市政部门和民防部门表示，由于燃料短缺和设备受损，他们无法应对恶劣天气造成的后果。他们称，以色列在战争期间摧毁了数百辆车辆，其中包括推土机和抽水设备。

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援助与重建

哈马斯将避难所和建筑材料短缺归咎于以色列，称以色列不允许这些物资进入加沙。以色列军方机构COGAT没有立即就这些指控发表评论。

与此同时，COGAT表示，在预期降雨来临前，其与国际组织一道加强了改善加沙地带卫生条件的措施。COGAT称，本周通过红十字国际委员会向加沙运送了另外四辆真空吸污车。这些车辆加入了此前一个月运入的八辆同类车辆，用于抽取污水、清运废物以及修复供水和排污基础设施。

去年在美国斡旋下达成的停火协议设想了加沙未来的重建，但在这一问题上尚未取得实质性进展。谈判代表未能就哈马斯解除武装以及以色列军队撤离的条件达成一致；以色列军队控制着加沙地带约三分之二的领土。

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