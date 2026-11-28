在作为侵略国的俄罗斯，Meduza刊登了五名男子的讲述，他们表示自己离开了俄罗斯军队并离境。该媒体称，它通过帮助他们逃离的“走森林”项目找到了这些受访者。出于安全考虑，文中人物的姓名被更改，其年龄、所属军事单位和目前所在地均未披露。

合同与服役

安德烈表示，他在从一家银行被解雇后，于2025年1月在莫斯科签署了合同。据他称，对方曾承诺让他在一个“安静的”单位服役，但在与一名少校发生冲突后，他被调往作战部队。休假期间，他决定不再返回，并联系了该项目的志愿者。

叶夫根尼称，在尤尔加服义务兵役期间，他和其他军人遭到殴打，并被威胁要被追究刑事责任，以迫使他们签署合同。按照他的说法，给他们的文件名义上是确认谈话已经进行，实际上却是合同。此后，他从部队逃离。

塔吉克斯坦公民鲁斯塔姆说，在查验文件后，警方将他带到图拉的征兵办公室。他声称，在签署合同后，他曾在俄罗斯暂时占领的乌克兰领土以及俄罗斯库尔斯克州作战，并两次受伤。在医疗休假后，他经哈萨克斯坦和塔吉克斯坦离境，随后前往土耳其和欧洲。

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逃离路线

鲁斯塔姆表示，他在德国的庇护申请被拒绝。此后，他抵达法国敦刻尔克，并于9月19日乘坐充气船穿越英吉利海峡。据他称，船上约有50至60人，法国海岸警卫队护送了这艘船。他目前住在英国一家难民酒店，等待有关其身份的决定。

瓦西里称，在遭受重伤并且其所在单位蒙受重大损失后，他开始躲藏。据他称，被拘留后，他被关押在卫戍司令部和一个用于关押擅自离开部队军人的场所，后来他从那里逃脱。

亚历山大说，在俄罗斯暂时占领的扎波罗热州部分地区服役后，他躲藏了数月。据他称，他到达彼得罗扎沃茨克，随后带着潜水服、GPS和下载好的地图在森林中走了四天。在穿越途中，据他本人称，他遇到了一只带着幼崽的母熊。

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