沙特阿拉伯的大型项目正在增加对寻求进入本地供应链的中小型工业企业产品和服务的需求。这不仅涉及工业产品，还涉及运输、仓储、维修和工程服务，Asharq Al-Awsat报道称。

伊玛目穆罕默德·本·沙特大学金融学教授阿卜杜拉·阿斯-萨卢姆指出，沙特王国正通过大型项目、本地化含量计划、采购和生产链发展来刺激对本地商品的需求。根据该专家援引的数据，沙特公共投资基金及其子公司2024年在本地化含量上的支出为2070亿里亚尔，即552亿美元。

需求与生产能力

阿斯-萨卢姆评估认为，定期订单使工厂能够提高产能利用率，将固定成本分摊到更多产出上，并投资于设备、技术和员工培训。这也有助于企业积累供货经验，可用于吸引沙特阿拉伯及国外的新客户。

中小企业参与大型项目并不局限于生产商品。它们可以供应金属制品、电气组件、包装材料和安全设备，也可以提供维护服务并承接定制化生产订单。

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流动性与供应商资格认定

A&BC for Safety Tools and Materials Manufacturing首席执行官阿卜杜拉齐兹·阿巴·阿鲁斯表示，流动性不足和需求不稳定仍是工厂日常面临的问题。完成一笔大订单需要预先采购原材料、支付工资并承担生产成本，而企业会在之后才收到交付货款。

他还指出，大公司中的注册和资格认定程序耗时较长。即使产品质量良好、产能充足的工厂，也可能面临订单规模或付款条件方面超出其财务能力的要求。阿巴·阿鲁斯建议，先根据小企业的能力向其提供首批订单，之后再根据履约质量和是否遵守期限扩大订单规模。

阿斯-萨卢姆补充说，公共投资基金于2026年9月宣布成立Tawreed公司，该公司将提供供应链融资工具，包括针对已批准发票的提前付款。不过，这类机制不能替代企业采购原材料和启动生产所需的融资。

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