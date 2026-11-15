新加坡公司Megaspeed表示，爱丽丝·黄于2025年8月离开了该公司的管理职位。该公司还宣布开始对其业务活动进行内部调查，BBC News报道。

Megaspeed的内部审查

Megaspeed是英伟达芯片在东南亚最大的买家。该公司表示，其知悉有关其业务、供应链和国际运营的相关报道和说法，但该公司认为这些说法没有得到可核实证据的支持。

该公司强调，其经营合法业务，并聘请了外部法律顾问进行彻底的内部审查。Megaspeed还表示，其运营和供应控制系统旨在遵守适用法律，包括美国出口管制要求以及其开展业务的每个国家的法规。

有关芯片供应的疑虑

Megaspeed被怀疑通过位于马来西亚、印度尼西亚和泰国的数据中心，为中国公司提供绕过限制获取英伟达芯片的渠道。英伟达不能向中国出售先进芯片，而将此类芯片转移给外国公司可能违反美国出口限制。

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美国财政部长斯科特·贝森特对CNBC表示，数个美国机构数月来一直支持将Megaspeed列入实体清单，该清单限制美国与外国公司及个人的贸易。据他称，决定取决于由霍华德·卢特尼克领导的美国商务部。

中国和美国国会的反应

卢特尼克被传唤于下个月在美国参议院银行委员会作证，说明其部门在允许英伟达出口先进芯片中所发挥的作用。国会其他委员会要求卢特尼克和商务部保存所有与英伟达及其前负责人黄仁勋有关的文件。

中国否认爱丽丝·黄是间谍的说法，并警告美国不要将此案作为在人工智能领域实施技术封锁的借口。

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