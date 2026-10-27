墨西哥国家水务委员会Conagua将投资11亿比索，约合6000万美元，用于米却肯州帕茨夸罗湖的环境卫生整治计划。这笔资金将用于恢复该水体的生态状况；该湖正遭受污染和水位下降的影响，Mexico News Daily报道称。

处理设施和排污系统

作为该项目的一部分，拉斯加尔萨斯、哈尼茨奥、圣佩德里托、基罗加、钦聪灿和圣安德烈斯-锡龙达罗的6座处理设施将进行重建。另有4座新的污水处理厂正在圣胡安-通比奥、伊瓦齐奥、楚鲁穆塔罗和基罗加建设。

该计划还包括修复超过116公里的排污管网，并修复10处当地湿地。Conagua将监督疏浚工程和水文修复工作，旨在减少湖泊污染。

生态系统修复

该计划还将包括清除凤眼莲、植树造林以及在周边山坡修建梯田。据该媒体报道，农业、工业和生活活动导致水质恶化，其中包括过度使用化肥和农药，以及排放未经处理的污水。

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帕茨夸罗湖是该地区的重要组成部分，该地区拥有与原住民普雷佩查人遗产相关的考古、历史、休闲和文化遗址。该水体栖息着鸟类、鱼类和其他水生生物的特有物种。近年来，湖泊水位下降严重，以至于部分湖床区域已永久干涸。

领导清理计划的总统克劳迪娅·辛鲍姆访问了基罗加的一座处理厂，并感谢参与修复工作的员工。她还指出，米却肯州政府正努力修复为湖泊生态系统提供水源的泉水。

Conagua米却肯州办公室负责人路易斯·罗伯托·阿里亚斯·雷耶斯表示，该项目将通过更高效的污水管理基础设施，直接惠及帕茨夸罗、钦聪灿、基罗加和埃龙加里夸罗等市镇超过14.2万名居民。

米却肯州政府表示，湖泊清理应促进哈尼茨奥、特夸纳、拉帕坎达和尤努恩等岛屿原住民社区，以及乌兰登和韦科里奥聚居地的经济发展；这些地区的渔业和旅游业是重要经济部门。

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