在一名涉嫌与贩毒集团有关联的嫌疑人被拘留后暴力事件爆发，墨西哥国防部向马塔莫罗斯及塔毛利帕斯州其他市镇部署了450名军人和两架直升机。据Mexico News Daily报道，共有6人死亡，其中包括一名7岁的美国公民。

路障与枪击

联邦部队在马塔莫罗斯拘留了阿克塞尔·阿尔弗雷多·卡德纳斯·罗德里格斯以及另一名身份未被公开的男子。根据墨西哥国防部的说法，卡德纳斯·罗德里格斯被认为是海湾卡特尔“旋风”派系中排名第二的人物。

拘留发生后，疑似卡特尔成员在马塔莫罗斯和塔毛利帕斯州其他地区设置路障。他们焚烧车辆以阻断道路。在与得克萨斯州布朗斯维尔隔河相望的边境城市马塔莫罗斯，以及该州其他地区，均有枪击和犯罪分子与安全部队发生冲突的报道。

塔毛利帕斯州州长阿梅里科·比利亚雷亚尔表示，5人在两起交通事故中死亡：他们乘坐的车辆撞上了为设置路障而被点燃的汽车。联邦安全内阁表示，路障已通过不同层级当局的协调行动被清除。

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调查儿童死亡事件

暴力事件的第六名受害者是一名7岁女孩、美国公民，媒体称其为阿兰萨·阿达伊利尼。州长称，她在一起事件中受伤后死亡，其母亲也在该事件中受伤。媒体报道称，这名女孩当时与亲属乘坐一辆SUV在马塔莫罗斯附近行驶。

这名儿童的家人称，墨西哥安全部队从直升机上向车辆开火。比利亚雷亚尔表示，当局正在核查，这名女孩是否可能因一架应对暴力事件的直升机上州警人员的行动而受伤。

国防部表示，在拘留卡德纳斯·罗德里格斯和第二名嫌疑人时，缴获了武器、弹药、弹匣、毒品和一辆汽车。两名被拘留者被军用飞机送往墨西哥城，并被移交给负责有组织犯罪事务的联邦检察院部门。

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