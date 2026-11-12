在墨西哥，原住民语言能力首次开始被认定为进入外交服务技术行政部门时满足语言要求的条件。候选人可以证明自己掌握指定的玛雅语变体、米斯特克语、纳瓦特尔语或萨波特克语。

新规定旨在改善对居住在美国、且西班牙语并非母语的墨西哥公民的领事支持。据Mexico News Daily报道，外交服务人员委员会主席安娜·路易莎·法赫尔表示，美国约有50万名原住民血统的墨西哥人。

职位空缺与要求

10月20日，墨西哥外交部在官方公报上发布了最多招聘80个职位的公告。其中，44个职位属于行政方向，20个涉及领事事务、社区和保护，另有16个涉及信息技术和数字化。

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申请人无需证明自己属于原住民。与此同时，所有候选人都必须参加西班牙语笔试。通过其中一种原住民语言满足语言要求的人员，无需证明掌握英语或其他外语。

美国领事馆的协助

墨西哥驻亚特兰大总领事拉斐尔·拉韦阿加指出，语言障碍使得为住院患者、因移民事务被拘留并试图了解自身权利的人，以及在与律师沟通时的犯罪受害者提供帮助变得更加困难。他表示，佐治亚州、阿拉巴马州和田纳西州东部居住着数百个使用米斯特克语、萨波特克语和纳瓦特尔语的家庭。

这些变化延续了去年启动的一项领事倡议，即在墨西哥驻外领事馆、大使馆和其他机构中，以15种原住民语言传播政府信息。此次公布招聘的报名时间为10月26日至11月3日，目前已结束。获准进入下一阶段的候选人须在11月17日前提交文件。入学考试计划于1月举行，后续评估和培训则安排在次年春季。

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