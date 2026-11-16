墨西哥格雷罗州检察院正将记者爱德华多·弗洛雷斯·萨拉多之死作为加重情节杀人案展开调查。他的遗体带有暴力痕迹，于周六晚间在拉萨瓦纳居民点的卡努托·诺格拉地区被发现，该居民点隶属阿卡普尔科-德华雷斯市。据阿纳多卢通讯社报道。

根据警方初步数据，这名记者颈部有损伤，引发了对可能遭勒颈的怀疑。与此同时，当局尚未公开确认死因。

尚未有关于此案拘留人员的报道。调查人员也尚未确定作案动机，且仍未确定弗洛雷斯·萨拉多的死亡是否可能与其新闻工作有关。

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死亡情况

弗洛雷斯·萨拉多曾在数字媒体Enfoque Informativo工作，报道安全问题、人权、强迫失踪，以及与阿卡普尔科和格雷罗州有关的议题。

编辑部回应

Enfoque Informativo谴责同事的死亡，称其为对新闻自由的攻击。编辑部呼吁当局立即开展彻底、透明且专业的调查，查明案件情况和责任人。

人权组织Article 19记录了自2000年以来墨西哥发生的181起记者遇害案件，这些案件可能与他们的职业活动有关。

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