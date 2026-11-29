在得克萨斯州曼斯菲尔德，墨西哥女足在中北美及加勒比海足联女足锦标赛四分之一决赛中以4比2击败海地。Channel NewsAsia报道称，这场胜利确保墨西哥队获得2027年世界杯和2028年洛杉矶奥运会的参赛资格。

墨西哥将自2015年以来首次参加女足世界杯：该队缺席了2019年和2023年的赛事。这支国家队也自2004年雅典奥运会以来首次获得奥运会参赛资格。

比赛进程

第13分钟，戴安娜·奥多涅斯近距离射门完成进攻，为墨西哥首开纪录。九分钟后，海地获得点球机会，但墨西哥门将埃斯特法妮·巴雷拉斯扑出了梅尔希·迪莫尔奈的射门。

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第30分钟，墨西哥球员阿莉斯·索托因伤离场，玛丽卡门·雷耶斯替补登场。不久后，巴切巴·路易斯扳平比分，但奥瓦列在第41分钟利用定位球再次让墨西哥领先。上半场补时阶段，雷耶斯完成一次反击，双方以3比1的比分进入中场休息。

下半场

第59分钟，奥瓦列对罗泽洛尔·埃卢瓦桑犯规后，凯特娜·路易斯主罚任意球远射破门，缩小了海地的分差。海地队试图扳平比分，但后卫阿莉娅·法默完成了一次决定性的解围。斯嘉丽·坎贝罗斯随后错失扩大墨西哥领先优势的机会，射门偏出球门。

第73分钟，奥瓦列再度通过定位球得分，完成梅开二度并锁定最终比分。墨西哥将在半决赛中对阵加拿大。加拿大此前以4比0战胜巴拿马，同样获得了2027年世界杯和2028年奥运会的参赛资格。海地将通过附加赛继续争取晋级世界杯。

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