墨西哥哈利斯科州萨波潘市逮捕了拉斐尔·N，他被称为R2。该国当局认为，他是Los Rs组织的疑似关键头目；该组织是活跃于哈利斯科州和米却肯州的哈利斯科新一代卡特尔分支。Daily Maverick报道。

萨波潘行动

据墨西哥海军称，此次行动由一个特种作战单位在与安全部协调下实施。行动之前，墨西哥国家情报中心开展了工作，美国缉毒局也分享了信息。除拉斐尔·N外，另有19人被捕。

行动期间，墨西哥海军人员遭到武器袭击，随后军方开火还击。海军表示，拉斐尔·N和一名海军军官受伤，正在接受医疗救治。

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嫌疑与逮捕令

安全部长奥马尔·加西亚·哈尔富什表示，被拘留者在墨西哥因加重情节谋杀罪而被签发逮捕令，同时还面临为引渡至美国而签发的逮捕令。墨西哥海军将拉斐尔·N与乌鲁阿潘市前市长卡洛斯·曼索及另外19人的遇害案联系在一起。

2025年11月1日，曼索在米却肯州与家人参加公开的亡灵节庆祝活动时遭枪杀。加西亚·哈尔富什称，Los Rs分支与敲诈勒索、贩毒、谋杀、非法剥夺人身自由、绑架以及袭击政府官员有关。美国缉毒局表示，R2因联邦层面的贩毒指控和涉枪犯罪指控而被美国通缉。

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