来自墨西哥阿瓜斯卡连特斯州的学生团队在德国勒拉赫举行的国际ROBOchæmpions机器人竞赛中获得了三项奖项。Lanceros Overclock团队在Robo Shuttle项目中赢得了面向14至20岁参赛者的高中组冠军，Mexico News Daily报道。

用于运送乒乓球和对决的机器人

在Robo Shuttle项目中，参赛者制造并编程自主机器人，这些机器人必须沿标记路线移动并运送乒乓球。NexumAMG团队在同一项目和年龄组别中获得第二名。

MagiBot团队在面向11至14岁参赛者的Robo Clash组别中获得第二名。在该项目中，由团队组装的机器人在竞技场上相互比赛。根据赛事规则，每支团队可由两至四名学生组成。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

16名学生参赛

阿瓜斯卡连特斯共有16名学生代表参赛，他们来自三所教育机构：Lanceros de Aguascalientes公立公民高中、何塞·瓜达卢佩·波萨达第6综合中学和Magisterio Nacional小学。

主办方Phaenovum是位于勒拉赫的学生研究中心。该机构表示，首届ROBOchæmpions赛事汇集了来自墨西哥、埃及和该地区的团队。组织方公布了五个类别的结果，涵盖竞速、机器人对决、物品运输和自主灭火。其中一项挑战要求机器人自行熄灭蜡烛火焰。

据阿瓜斯卡连特斯州政府称，墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆于周二表彰了当地学生此前在日本大阪举行的RoboRAVE世界锦标赛中取得的胜利。8月，何塞·瓜达卢佩·波萨达第6学校的学生赢得了FastBot Middle School类别冠军。

关注我们在