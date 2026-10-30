夸乌特莫克·卡德纳斯·索洛尔萨诺在墨西哥城去世，享年92岁。他曾三次竞选总统，是民主革命党共同创始人，也是该国民主转型的关键人物之一。Mexico News Daily报道。

据该媒体报道，这位政治家在墨西哥首都罗马苏尔区的Ángeles Metropolitano医院去世。死因未立即公布。墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆称他是一位原则坚定的人，改变了该国的政治生活。前总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔称卡德纳斯是墨西哥现代史上民主运动的先驱。

与执政党的决裂

夸乌特莫克·卡德纳斯于1954年至1987年间是革命制度党成员。在此期间，他于1976年至1980年担任米却肯州参议员，随后于1980年至1986年领导该州。在退出该党之前，他与其他政治人物共同成立了该党的改革派派别——民主潮流。

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在1988年总统选举中，卡德纳斯代表民族民主阵线参选，该阵线联合了左翼政党和组织。根据官方结果，革命制度党候选人卡洛斯·萨利纳斯·德·戈塔里获胜，但投票结果引发了重大质疑。该媒体写道，前总统米格尔·德拉马德里在2004年的回忆录中承认，选举结果遭到篡改。

首都政府首脑与政党共同创始人

1989年，卡德纳斯与波菲里奥·穆尼奥斯、伊菲赫尼亚·马丁内斯和洛佩斯·奥夫拉多尔共同创立了民主革命党。他又于1994年和2000年竞选总统，两次均位列第三。

1997年至1999年，卡德纳斯担任首位经直接投票选出的墨西哥城市政府首脑；此前该职位由总统任命。他于2014年因与该党领导层存在分歧而离开民主革命党。2011年，这位政治家获颁贝利萨里奥·多明格斯勋章——墨西哥参议院的最高荣誉。他留下了三个孩子和孙辈。

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