在澳大利亚，墨尔本队在王子公园球场举行的澳大利亚女子足球联赛（AFLW）资格决赛中逆转击败吉朗队，比分为8.8（56）比8.4（52）。该队追回28分落后，打进比赛最后五个进球，并晋级预赛决赛，澳大利亚广播公司新闻报道。

帕克斯曼的制胜进球

帕克西·帕克斯曼进球后，墨尔本队自第一节以来首次取得领先，吉朗队仍有机会扳平比分。终场哨响前20秒，克洛伊·希尔接到球并射门，但未能命中。

在最后一节，墨尔本队攻入三球，同时没有让对手得分。阿莉莎·班南在该节开始的30秒内将差距缩小到一球，随后第二次进球。帕克斯曼在最后一节第17分钟帮助球队取得领先。

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从巨大劣势中逆转

吉朗队在第二节占据主导，以四球比一球领先，并带着22分优势进入中场休息。第三节中，“猫队”两次将领先优势扩大到28分，但墨尔本队在比赛最后阶段前将分差缩小至12分。

吉朗队中场球员乔治娅·普雷斯帕基斯是上半场最突出的球员，但莉芙·珀塞尔帮助墨尔本队开始逆转。两名球员全场均完成34次控球。吉朗队在半决赛中的下一个对手将是悉尼队与西部斗牛犬队比赛的胜者，而墨尔本队获得了一周休息时间。

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