加拿大公司1Password证实，在近期其内部系统遭入侵期间，攻击者获取了部分客户数据。同时，用户的密码库未向攻击者开放，TechCrunch报道。

通过员工账户获得访问权限

据1Password称，此次入侵于11月19日被发现。攻击者获得了一名员工的企业GitHub账户访问权限，该公司使用该账户协作处理和存储源代码。

攻击者利用这一访问权限，向公司的内部服务器上传了恶意代码，从而得以获取部分客户数据。其中包括姓名、用于登录账户的电子邮箱地址，以及账户创建日期和最后一次登录时间的信息。

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密码库仍无法访问

1Password表示，存储密码的客户密码库在任何时候都未向攻击者开放。该公司还指出，其本身也无法访问客户的密码及其用于保护密码库中数据的密钥。

1Password的应用程序和扩展程序未受此次事件影响。目前尚不清楚攻击者究竟如何获得该员工企业账户的访问权限、多少客户受到影响，以及公司是否通知了在攻击期间数据被获取的人员。

1Password表示，数百万客户和超过20万家公司使用其密码管理器。

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