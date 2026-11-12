美国心脏协会发布了一份关于美国退伍军人健康状况的科学声明：该协会估计，这一群体中可能不足5%的人拥有最佳心血管健康指标。相比之下，美国整体成年人口中约20%的人可能符合最佳心脏健康标准，News-Medical报道。

八项健康指标

题为《促进美国退伍军人的心血管健康：现状、差距与策略》的声明发表在《Circulation》期刊上。其作者采用了“Life’s Essential 8”体系，涵盖健康饮食、身体活动、避免使用烟草、充足睡眠、健康体重，以及健康的血糖、胆固醇和血压水平。他们还单独研究了心理健康和与物质使用相关的障碍。

声明指出，退伍军人的健康可能受到伴随的慢性疾病影响，包括肥胖、高胆固醇、高血压、心脏病、2型糖尿病、睡眠障碍，以及慢性肺部和肾脏疾病。其他因素包括焦虑、抑郁、创伤后应激障碍、使用烟草、酒精或非法毒品、与服兵役相关的伤害和暴露、心理压力，以及获得医疗服务的障碍。

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建议措施

拟议策略包括扩大退伍军人获得健康食品、体重管理计划和根据个人能力调整的身体活动的机会。声明还提出加强对肥胖、糖尿病、高胆固醇和高血压的筛查、预防和治疗，并扩大对心理障碍、物质使用和睡眠障碍的支持。

远程医疗和居家血压监测被列为实用工具，服务于难以获得面对面医疗服务的退伍军人，包括因居住在农村地区或互联网接入有限而面临困难者。约900万名退伍军人，即美国退伍军人总数的近一半，已登记通过美国退伍军人事务部系统获得医疗服务。

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