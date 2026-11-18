10月，小型油轮经霍尔木兹海峡每日运输200万桶原油，这是自2月战争开始以来的最高水平。OilPrice报道称，彭博社援引了Vortexa公司的这一数据。

使用较小船舶运输

这里指的是Suezmax和Aframax级油轮，它们的运载量不足超级油轮的一半。这些船舶的运输在9月显著增加。相当一部分作业通过在阿曼湾进行船对船原油转运完成。

据彭博社在交易商和船舶经纪人中的消息人士称，Suezmax和Aframax油轮主要用于来自科威特、伊拉克和卡塔尔的航线及货物。其使用增加与相关评估相吻合：通过该海峡的原油总流量已恢复至接近战前水平。

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超级油轮面临的风险

波斯湾的石油生产商和进口商正根据霍尔木兹海峡地区的安全形势调整物流。9月和10月初，超级油轮运费升至创纪录水平；据该媒体报道，针对超大型原油运输船VLCC的袭击次数也达到战争期间的最高点。

最近几周，有关海峡内油轮事件的报道更加频繁。伊朗连续数日几乎每天都报告称，油轮据称在德黑兰称为未经授权的航道内遭遇水雷。伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫在接受半岛电视台采访时表示，霍尔木兹海峡的航运不会恢复到战前状态，并表示通行规则应由两个沿岸国家确定。

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