在土耳其，伊兹密尔市长杰米尔·图盖在2024年地方选举中代表反对派获胜后，加入了总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安执政的正义与发展党。伊兹密尔是该国第三大城市，人口约450万。AK党此前从未在那里赢得市长选举。

据《塞浦路斯邮报》报道，图盖的转党对世俗社会民主反对派而言是一次象征性的挫败，伊兹密尔传统上是该反对派的重要阵地城市之一。市长本人表示，他是为了城市利益作出这一决定。埃尔多安驳斥了反对派关于图盖据称被迫改变政治归属的说法，并称其为诽谤。

伊兹密尔的反应

新党伊兹密尔负责人恰塔伊·居奇表示，选民将在下一次全国选举中表达对市长转党的反对。新党在全国层面由厄兹居尔·厄泽尔领导；在图盖转党之前，该党曾举行抗议活动。

接受路透社采访的该市居民对这一决定评价不一。一些人批评市长，并强调伊兹密尔的反对派倾向。另一些人则认同图盖的观点，即在中央政府支持下，该市可以获得更多市政服务。

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对反对派的压力

在反对派于2024年3月地方选举中取得成功后，其领导人将对最大城市的控制视为未来挑战埃尔多安的基础。共和人民党当时获得37.8%的选票，并保住了伊斯坦布尔、安卡拉、伊兹密尔及其他大城市的市长职位。

被认为是埃尔多安主要竞争对手的伊斯坦布尔市长埃克雷姆·伊马姆奥卢，正因一宗腐败案在狱中等待审判。他否认相关指控。据该媒体报道，数十名市长和数百名市政官员也在狱中。

反对派称这些刑事案件是出于政治动机的施压，而土耳其政府予以否认，并表示司法系统独立。下一届总统和议会选举计划于2028年5月举行，尽管总统顾问本月曾表示，选举可能会略微提前举行。

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