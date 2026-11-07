卡拉奇市长穆尔塔扎·瓦哈卜为巴基斯坦阿巴西·沙希德医院新建成的奎德-伊-阿瓦姆门诊楼揭幕。仪式结束后，面向患者的门诊服务开始在新设施内运行。

面向患者的新楼

瓦哈卜表示，该门诊楼的启用应能改善医疗服务，并成为医院现代化进程中的又一步。据《黎明报》报道，市长在访问该医疗机构期间还提请管理层关注大楼的清洁和维护。他表示，对公立医院进行适当清洁和维护与提供医疗服务同样重要。

此外，市长表示打算在未来三至四个月内完成卡拉奇的道路建设和维修工作。他呼吁居民爱护新的路面，并防止对其进行无正当理由的开挖。

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医院管理计划

瓦哈卜还打算成立“卡拉奇之友”委员会，以监督并改进阿巴西·沙希德医院的工作。计划吸纳公共和私营部门的代表。按照市长的设想，该委员会将监督该医疗机构的运作及其他城市事务，其工作应建立在可持续的制度机制之上，而非依赖个别人。

在第一阶段，市政府计划重点推动和改善医院的医疗服务。之后，计划审查管理体系，包括药品供应机制。瓦哈卜表示，在建立起有效的药品向患者分发系统之前，他决定不采购药品。

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